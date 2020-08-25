Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей
Россияне купили туров с возможностью частичной компенсации стоимости путешествия 500 млн рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, произошел рост бронирований по внутренним направлениям до конца года, передает РИА Новости.
Наибольшим спросом у россиян пользуются Крым и Краснодарский край) а также Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край.
Глава Ростуризма отметила также интерес туристов к поездкам в Приморье, Башкирию, Татарстан, Нижегородскую, Ярославскую и Тверскую области.
Программа поддержки внутреннего туризма стартовала в ночь на 21 августа, она продлится одну неделю, сообщает RT. Для получения кешбэка тур должен быть оплачен банковской картой «Мир», путешествие должно быть не короче четырех ночей, а стоимость тура - не дешевле 25 тыс. рублей.
Возврат денег за туры по России будет доступен для поездок, которые россияне совершат до конца текущего года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН.
Накануне власти Бали сообщили, то иностранные туристы не смогут попасть на остров до конца 2020 года, передает Ura.ru. Курорт в Индонезии закрыли из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
966 тыс.+4 696 / сут.
Умерли
16 568+120 / сут.
Выздоровели
780 тыс.+6 652 / сут.
- Минобороны заключило контрактов на 1,16 трлн рублей на форуме «Армия-2020»
- Двое шестиклассников планировали взорвать школу в Москве
- Из-за пожара у заповедника «Утриш» возбуждено уголовное дело
- Для заместителя госсекретаря США в Москве накрыли «русский стол»
- Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru