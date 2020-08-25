Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей

Глава Ростуризма отметила также интерес туристов к поездкам в Приморье, Башкирию, Татарстан, Нижегородскую, Ярославскую и Тверскую области.

Программа поддержки внутреннего туризма стартовала в ночь на 21 августа, она продлится одну неделю, сообщает RT. Для получения кешбэка тур должен быть оплачен банковской картой «Мир», путешествие должно быть не короче четырех ночей, а стоимость тура - не дешевле 25 тыс. рублей.

Возврат денег за туры по России будет доступен для поездок, которые россияне совершат до конца текущего года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН.

Накануне власти Бали сообщили, то иностранные туристы не смогут попасть на остров до конца 2020 года, передает Ura.ru. Курорт в Индонезии закрыли из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса.

