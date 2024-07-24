«Сотни миллиардов рублей»: В России призвали увеличить налог на азартные игры

Дмитрий Слободкин заявил НСН, что игорный бизнес мог бы приносить бюджетам регионов до 700 миллиардов рублей в год вместо двух. 

Азартные игры раньше приносили государству 300 миллиардов рублей в год, а сейчас приносят 1,5-2 миллиарда, увеличение налоговых ставок позволит пополнить дефицитные бюджеты регионов, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.

В России около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости и требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, заявил зампред думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, передает «Парламентская газета». Слободкин указал на пользу для государства сферы азартных игр.

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«У нас есть даже государственные азартные игры – лотереи, а еще букмекерские конторы и специальные игровые зоны. Хотя разницы нет никакой, а условия разные. Те налоги, которые идут от всех азартных игр, идут на спорт. Если взять все налоги и их немного увеличить, то хватило бы денег не только на ремонт всех спортивных сооружений, но и на содержание всех центров спортивных. Это как раз то, что нужно для людей. Игорный бизнес – это система перераспределения денежных средств. Это такая коммунистическая система, но рабочая. Для этого надо эту сферу контролировать, создать специальное подразделение, чтобы деньги шли в бюджет», - пояснил он.

По его словам игорный бизнес мог бы приносить бюджетам сегодня до 700 миллиардов рублей в год.

«Игорный бизнес раньше давал 300 миллиардов рублей в год, а сейчас 1,5-2 миллиарда. Это идет в бюджеты республик, где бюджеты как раз дефицитные. В два раза ставки увеличили уже для букмекеров, поэтому было бы около 500-700 миллиардов рублей в год от налога на игорный бизнес. Это не только спорт, это любые отрасли поднимать – образование, стипендии и так далее. Игорный бизнес сегодня существует подпольно. Раньше этим невыгодно было заниматься, а после запрета стало выгодно. Мы даже не знаем объемы этих вещей», - заключил собеседник НСН.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличил с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта.

Ограничения в сфере азартных игр уменьшат количество людей, страдающих лудоманией, так как внешние факторы оказывают значительное влияние на формирование зависимости, заявил ранее психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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