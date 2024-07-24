«Сотни миллиардов рублей»: В России призвали увеличить налог на азартные игры

«У нас есть даже государственные азартные игры – лотереи, а еще букмекерские конторы и специальные игровые зоны. Хотя разницы нет никакой, а условия разные. Те налоги, которые идут от всех азартных игр, идут на спорт. Если взять все налоги и их немного увеличить, то хватило бы денег не только на ремонт всех спортивных сооружений, но и на содержание всех центров спортивных. Это как раз то, что нужно для людей. Игорный бизнес – это система перераспределения денежных средств. Это такая коммунистическая система, но рабочая. Для этого надо эту сферу контролировать, создать специальное подразделение, чтобы деньги шли в бюджет», - пояснил он.

По его словам игорный бизнес мог бы приносить бюджетам сегодня до 700 миллиардов рублей в год.

«Игорный бизнес раньше давал 300 миллиардов рублей в год, а сейчас 1,5-2 миллиарда. Это идет в бюджеты республик, где бюджеты как раз дефицитные. В два раза ставки увеличили уже для букмекеров, поэтому было бы около 500-700 миллиардов рублей в год от налога на игорный бизнес. Это не только спорт, это любые отрасли поднимать – образование, стипендии и так далее. Игорный бизнес сегодня существует подпольно. Раньше этим невыгодно было заниматься, а после запрета стало выгодно. Мы даже не знаем объемы этих вещей», - заключил собеседник НСН.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличил с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта.

Ограничения в сфере азартных игр уменьшат количество людей, страдающих лудоманией, так как внешние факторы оказывают значительное влияние на формирование зависимости, заявил ранее психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич «Радиоточке НСН».

