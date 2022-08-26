Туристы в Сочи напуганы огромными медузами
В Сочи побережье Черного моря заполонили гигантские медузы-корнероты, сообщает телеканал «360».
Они напугали отдыхающих своими размерами, так как диаметр купола достигает более 40 сантиметров. При этом серьезную угрозу здоровья эти медузы не несут.
Как заявила ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны Института океанологии РАН Тина Молодцова, паниковать при виде медуз не стоит. И хотя они не ядовиты, у аллергиков реакция весьма вероятна.
Корнероты — целая группа медуз, представителей которых считают самыми крупными у побережий Южной Европы. Больше всего их водится в Средиземном море. В Черном море популяция корнеротов не так многочисленна.
Напомним, стоимость туров на южные курорты России в начале осени может снизиться максимум на 15%. Традиционно цены падают с 25 августа по 5 сентября из-за начала учебного года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- На Украине заявили о планах построить базу НАТО в Крыму
- СМИ: Гаага попросит временно не исполнять антироссийские санкции ЕС
- Тишковец: 1 сентября в Москву придет настоящая осень
- Туристы в Сочи напуганы огромными медузами
- В Китае сочли визит американского сенатора на Тайвань провокацией
- В США раскритиковали указ Байдена о студенческих кредитах
- Кличко: В Киеве переименовано 95 улиц и площадей
- Автобус сбил четырех человек в Крыму
- СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
- СМИ: в Чехии почти 50% украинских беженцев хотят отстаться в республике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru