Туристы в Сочи напуганы огромными медузами

Они напугали отдыхающих своими размерами, так как диаметр купола достигает более 40 сантиметров. При этом серьезную угрозу здоровья эти медузы не несут.

Как заявила ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны Института океанологии РАН Тина Молодцова, паниковать при виде медуз не стоит. И хотя они не ядовиты, у аллергиков реакция весьма вероятна.

Корнероты — целая группа медуз, представителей которых считают самыми крупными у побережий Южной Европы. Больше всего их водится в Средиземном море. В Черном море популяция корнеротов не так многочисленна.

Напомним, стоимость туров на южные курорты России в начале осени может снизиться максимум на 15%. Традиционно цены падают с 25 августа по 5 сентября из-за начала учебного года.

