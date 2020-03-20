Туристы в Красноярске взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани из-за того, что процедура выдачи постановлений о карантине слишком затянулась, сообщает NGS24.RU.

В Красноярск на трех самолетах прилетели примерно 800 россиян, которые вернулись на родину из стран Азии. При этом в аэропорту выдачей постановлений об обязательном карантине занимались только три сотрудника Роспотребнадзора. Людям пришлось дожидаться в аэропорту своей очереди несколько часов. В результате прилетевшие с отдыха граждане не выдержали и начали штурмовать выход из здания. Присутствующие на месте трое представителей правоохранительных органов не смогли сдержать натиск разъяренной толпы.

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Некоторым из тех, кто все-таки дождался своей очереди, не хватило бланков.

С людей взяли обещание, что на следующий день они свяжутся с Роспоребнадзором. В ведомстве сообщили, что сотрудники работают круглосуточно, но пообещали увеличить их количество в аэропорту. Кроме того, специалисты пообещали привести постановления людям домой.


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ФОТО: pixabay.com
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