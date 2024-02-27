Туристы в Калининграде устроили пикник и танцы на братской могиле

Туристы из Екатеринбурга и Ижевска устроили пикник на мемориальном комплексе в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

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Мужчина и женщина распивали алкоголь и танцевали, перепрыгивая через Вечный огонь. Затем они украли корзину с цветами и покинули мемориальный комплекс.

Нарушителей задержали по горячим следам. Туристов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В конце декабря несовершеннолетние закидали снегом Вечный огонь на площади Победы в Пскове. Полиция провела работу с подростками и их законными представителями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Вечный ОгоньТуристыКалининград

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