Туристы в Калининграде устроили пикник и танцы на братской могиле

Мужчина и женщина распивали алкоголь и танцевали, перепрыгивая через Вечный огонь. Затем они украли корзину с цветами и покинули мемориальный комплекс.

Нарушителей задержали по горячим следам. Туристов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В конце декабря несовершеннолетние закидали снегом Вечный огонь на площади Победы в Пскове. Полиция провела работу с подростками и их законными представителями, передает «Радиоточка НСН».

