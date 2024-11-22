Карпин назвал лучшего тренера в России

Лучшим тренером в России в настоящее время является наставник питерского ФК «Зенит» Сергей Семак. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин

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По его словам, если он назовёт кого-то другого, то ему всё равно напомнят о достижениях Семака и его подопечных в чемпионате страны.

«Люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата», - заявил Карпин.

Ранее Карпин заявил, что не намерен уходить с поста тренера национальной сборной, но может подумать над уходом из ФК «Ростов», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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