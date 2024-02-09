Останина поддержала наказание для девушки, которая «пощекотала» «Родину-мать»
Девушка надругалась над монументом намеренно, после чего сбежала из России, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Девушка, которая «пощекотала» на видео «Родину-мать» в Волгограде, заслуживает наказания в соответствии с законодательством, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью НСН.
Ранее российского блогера Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над «Родиной-матерью». Сообщается, что поводом для уголовного дела о реабилитации нацизма стал ролик, в котором она «пощекотала» монумент. Видео было опубликовано с соцсетях еще в прошлом году. В июле на девушку завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма и объявили в розыск. Сразу после этого она покинула Россию, а сейчас решила вернуться, и ее задержали в одном из московских аэропортов. Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта. Останина считает, что девушка заслуживает наказания.
«Если бы это была шалость со стороны девушки, она бы не уехала из страны, объяснила бы, что это была шалость. Потому что много известно случаев, когда, в том числе, и правоохранительные органы становились на сторону неосознанных действий со стороны молодых людей и подростков и принимали их извинения, которые звучали публично. Не представляю себе молодого человека, который просто так взял, сорвался и уехал за рубеж. Ощущение, что девушка сделала это осознанно и готовилась к тому, чтобы сбежать из страны. Действия в отношении нее абсолютно правильные, чтобы неповадно было. Не то время, чтобы невинно "щекотать" "Родину-мать"», - сказала Останина.
Депутат отметила, что Родина-мать сегодня вдохновляет российских военных на подвиги в зоне спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что надругательство над монументом недопустимо.
«Для нас все, что происходит с февраля 2022 года, чрезвычайно чувствительно по отношению к нашей героической истории. Эти символы, в том числе "Родина-мать", для тех ребят, которые сейчас в зоне спецоперации, по сути дела, являются вдохновителями, это держит их, вдохновляет на новые подвиги. Наши особенные военные и победные символы должны быть почетными не только для ребят, которые воюют, но и для всех, чью мирную жизнь эти ребята обеспечивают», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в Саратове 20-летнюю местную жительницу признали виновной в осквернении места захоронения братской могилы и назначили ей штраф. Следствие установило, что в конце марта 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения осквернила Вечный огонь, находящийся на Театральной площади города, пнув его ногой, передает «Радиоточка НСН».
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