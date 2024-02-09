Останина поддержала наказание для девушки, которая «пощекотала» «Родину-мать»

«Если бы это была шалость со стороны девушки, она бы не уехала из страны, объяснила бы, что это была шалость. Потому что много известно случаев, когда, в том числе, и правоохранительные органы становились на сторону неосознанных действий со стороны молодых людей и подростков и принимали их извинения, которые звучали публично. Не представляю себе молодого человека, который просто так взял, сорвался и уехал за рубеж. Ощущение, что девушка сделала это осознанно и готовилась к тому, чтобы сбежать из страны. Действия в отношении нее абсолютно правильные, чтобы неповадно было. Не то время, чтобы невинно "щекотать" "Родину-мать"», - сказала Останина.

Депутат отметила, что Родина-мать сегодня вдохновляет российских военных на подвиги в зоне спецоперации на Украине. Она подчеркнула, что надругательство над монументом недопустимо.

«Для нас все, что происходит с февраля 2022 года, чрезвычайно чувствительно по отношению к нашей героической истории. Эти символы, в том числе "Родина-мать", для тех ребят, которые сейчас в зоне спецоперации, по сути дела, являются вдохновителями, это держит их, вдохновляет на новые подвиги. Наши особенные военные и победные символы должны быть почетными не только для ребят, которые воюют, но и для всех, чью мирную жизнь эти ребята обеспечивают», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что в Саратове 20-летнюю местную жительницу признали виновной в осквернении места захоронения братской могилы и назначили ей штраф. Следствие установило, что в конце марта 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения осквернила Вечный огонь, находящийся на Театральной площади города, пнув его ногой, передает «Радиоточка НСН».

