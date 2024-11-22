Лукашенко предоставил убежище преследуемому в Польше экс-судье Шмидту

В сообщении пресс-службы белорусского лидера говорится, в польские по политическим мотивам преследуют власти Шмидта, ранее служившего во втором отделении воеводского административного суда Варшавы.

Ранее Шмидт заявил, что ушёл в отставку в знак протеста против несправедливой политики, которую проводят польские власти в отношении Белоруссии и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также экс-судья указал, что возвращение в Польшу для него невозможно, так как он «хочет жить».

