Лукашенко предоставил убежище преследуемому в Польше экс-судье Шмидту
Польский экс-судья Томаш Шмидт получил политическое убежище в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
В сообщении пресс-службы белорусского лидера говорится, в польские по политическим мотивам преследуют власти Шмидта, ранее служившего во втором отделении воеводского административного суда Варшавы.
Ранее Шмидт заявил, что ушёл в отставку в знак протеста против несправедливой политики, которую проводят польские власти в отношении Белоруссии и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также экс-судья указал, что возвращение в Польшу для него невозможно, так как он «хочет жить».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минске заявили о подготовке Запада к войне против России и Белоруссии
- СМИ: Шесть туристов выпили алкоголь во время отдыха в Лаосе и не выжили
- Медведев заявил, что поставки танков в российские войска выросли в восемь раз
- Система ПВО сработала на фоне ракетной опасности в Курской области
- Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из РФ еще на неделю
- «Еще как посмеет»: Володин пообещал «более мощный» ответ на удары по России
- СМИ: Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий
- СМИ: В Афганистане в мечети убили 12 прихожан
- СМИ: Чехия намерена прекратить закупку нефти из РФ с июля 2025 года
- Экс-губернатор Ростовской области Голубев стал сенатором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru