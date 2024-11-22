Лукашенко предоставил убежище преследуемому в Польше экс-судье Шмидту

Польский экс-судья Томаш Шмидт получил политическое убежище в Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

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В сообщении пресс-службы белорусского лидера говорится, в польские по политическим мотивам преследуют власти Шмидта, ранее служившего во втором отделении воеводского административного суда Варшавы.

Ранее Шмидт заявил, что ушёл в отставку в знак протеста против несправедливой политики, которую проводят польские власти в отношении Белоруссии и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также экс-судья указал, что возвращение в Польшу для него невозможно, так как он «хочет жить».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелоруссияПольшаАлександр Лукашенко

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