Туристы с 1 августа смогут привиться по приезде на курорты Краснодарского края

На прошлой неделе главный санитарный врач Краснодарского края выпустил постановление, согласно которому с 1 августа курорты смогут посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации или же переболевшие. Для последней категории обязательно наличие ПЦР-теста, сданного максимум за 72 часа до поездки.

"Невакцинированным гражданам будет предоставлена возможность пройти вакцинацию (на месте)", - пояснила Голикова журналистам. Это можно будет сделать в течение трех дней с момента прибытия на Кубань.

По словам Голиковой, это единственный способ обезопасить отдыхающих вокруг и обезопасить самих себя. Вице-премьер подчеркнула, что необходимо "этой предоставляемой возможностью воспользоваться".

