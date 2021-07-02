Туристы с 1 августа смогут привиться по приезде на курорты Краснодарского края
Краснодарский край с 1 августа запускает возможность вакцинации от коронавируса на месте для туристов. Об этом сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
На прошлой неделе главный санитарный врач Краснодарского края выпустил постановление, согласно которому с 1 августа курорты смогут посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации или же переболевшие. Для последней категории обязательно наличие ПЦР-теста, сданного максимум за 72 часа до поездки.
"Невакцинированным гражданам будет предоставлена возможность пройти вакцинацию (на месте)", - пояснила Голикова журналистам. Это можно будет сделать в течение трех дней с момента прибытия на Кубань.
По словам Голиковой, это единственный способ обезопасить отдыхающих вокруг и обезопасить самих себя. Вице-премьер подчеркнула, что необходимо "этой предоставляемой возможностью воспользоваться".
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