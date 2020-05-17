Турист попал под арест за фото с пляжа

Турист из Нью-Йорка был арестован после публикации в Instagram фотографий с пляжа арестовали на Гавайях местной полицией. Мужчина 23 лет был задержан за нарушение правил карантина, сообщает CNN.

Выяснилось, что житель Нью-Йорка проигнорировал двухнедельную изоляцию, которую обязаны соблюдать все туристы на Гаваях из-за введенного карантина. Мужчина на общественном транспорте отправился на пляж и разместил оттуда фото в Instagram. На него пожаловались пользователи.

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Сотрудники отеля, в котором жил американец, также подтвердили его многочисленные нарушения режима самоизоляции.

Напомним, по последним данным, в мире заразились коронавирусом 4,7 млн человек. ПОгибли от COVID-19 312 тысяч человек, выздоровели 1,7 млн человек.

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ТЕГИ:ПляжиАрестГавайиСША
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