Турист попал под арест за фото с пляжа

Турист из Нью-Йорка был арестован после публикации в Instagram фотографий с пляжа арестовали на Гавайях местной полицией. Мужчина 23 лет был задержан за нарушение правил карантина, сообщает CNN.

Выяснилось, что житель Нью-Йорка проигнорировал двухнедельную изоляцию, которую обязаны соблюдать все туристы на Гаваях из-за введенного карантина. Мужчина на общественном транспорте отправился на пляж и разместил оттуда фото в Instagram. На него пожаловались пользователи.