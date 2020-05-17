Турист попал под арест за фото с пляжа
Турист из Нью-Йорка был арестован после публикации в Instagram фотографий с пляжа арестовали на Гавайях местной полицией. Мужчина 23 лет был задержан за нарушение правил карантина, сообщает CNN.
Выяснилось, что житель Нью-Йорка проигнорировал двухнедельную изоляцию, которую обязаны соблюдать все туристы на Гаваях из-за введенного карантина. Мужчина на общественном транспорте отправился на пляж и разместил оттуда фото в Instagram. На него пожаловались пользователи.
Сотрудники отеля, в котором жил американец, также подтвердили его многочисленные нарушения режима самоизоляции.
Напомним, по последним данным, в мире заразились коронавирусом 4,7 млн человек. ПОгибли от COVID-19 312 тысяч человек, выздоровели 1,7 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- Турист попал под арест за фото с пляжа
- В Москве «желтый» уровень опасности вводится с понедельника
- Ученые назвали первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
- В Кремле не стали уточнять дату голосования по поправкам в Конституцию
- ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru