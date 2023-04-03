Турчак: в РФ запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своём Telegram-канале заявил, что работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами.
По его словам, рабочая группа по вопросам спецоперации уже внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, а также в закон «О гражданской службе», согласно которым данный запрет будет действовать в период нахождения гражданина в зоне СВО.
Он отметил, что нормы, гарантирующие мобилизованным сохранение за ними рабочих мест, были приняты ещё осенью 2022 года, однако остались возможности всё же уволить работников.
«Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истёк, когда боец был на фронте. В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», - пояснил Турчак, добавив, что предложенные поправки будут автоматически продлевать срочные договры с с мобилизованными и добровольцами.
Ранее Минпромторг объявил о частичном возобновлении в России программы льготного автокредитования, воспользоваться условиями которой смогут, в том числе, участники СВО и члены их семей, сообщает RT.
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