Турбизнес просит разрешить путешествия по России с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РТС) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить путешествия между регионами РФ с низкими показателями заболеваемости COVID-19 с 1 июня. Об этом сообщается в публикации ежедневной электронной газеты Российского союза туриндустрии.
Она обнародовала выдержки из письма, которое президенты РСТ и РГА направили министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.
При этом, авторы письма подчеркивают, что возможность совершать внутренние туристические поездки будет зависеть от эпидситуации. Кроме того, в тексте отмечается, что возобновление поездок между регионами на уровне, который существовал до пандемии COVID-19, будет возможно с 1 января 2021 года, подчеркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что летний туристический сезон в России всё-таки может состояться, если граждане будут добросовестно соблюдать ограничения, действующие из-за опасности распространения коронавируса. Этого не исключил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, в случае появления тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы приступят к поэтапному снятию ограничений, что даст возможность поехать на отдых.
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