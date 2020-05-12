Турбизнес просит разрешить путешествия по России с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РТС) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить путешествия между регионами РФ с низкими показателями заболеваемости COVID-19 с 1 июня. Об этом сообщается в публикации ежедневной электронной газеты Российского союза туриндустрии.

Она обнародовала выдержки из письма, которое президенты РСТ и РГА направили министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

При этом, авторы письма подчеркивают, что возможность совершать внутренние туристические поездки будет зависеть от эпидситуации. Кроме того, в тексте отмечается, что возобновление поездок между регионами на уровне, который существовал до пандемии COVID-19, будет возможно с 1 января 2021 года, подчеркивает Ura.ru.