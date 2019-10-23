Турбизнес предрек успех китайскому «все включено» у российских туристов

Такое нововведение в китайском Хайнане вполне вероятно придется по душе российским туристам, рассказал президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров. В беседе с НСН он напомнил, чем так привлекает all inclusive граждан России.

«Вообще этот формат all inclusive был изобретен в свое время отельерами. Предполагалось создать дополнительную ценность для путешественников, не удорожая серьезно стоимость размещения в отеле. Формат пришелся по вкусу многим семьям, потому что туристы могут заранее планировать свои расходы. Заплатив в этом формате за свой отпуск, турист уже знает, сколько он потратит денег. Поэтому этот формат стал особенно востребован в период, скажем так, когда у людей достаточно проблематично стало с деньгами. Поэтому, в принципе, это совершенно правильное и разумное решение со стороны хайнаньских властей внедрить этот формат у себя для того, чтобы привлечь большее количество российских туристов», - рассказал он.

Вместе с тем Гончаров уточнил, что несмотря на все плюсы такого формата отдыха, властям Хайнаня все же придется провести серьезную работу, чтобы привлечь туристов.

«Во-первых, Хайнань сам по себе является популярным курортом. Во-вторых, этот формат является популярным. В-третьих, в зимний период, пока так до сих пор и не открыли Египет, есть спрос платежеспособный, который может быть направлен на это направление. Поэтому, я считаю, все в целом – правильный маркетинговый ход с их стороны. Все зависит от того, смогут ли они сделать достойное качество этого продукта. Там очень много нюансов, которые надо знать. Второй вопрос, смогут ли они достаточно хорошо отрекламировать и убедить, что это действительно будет на очень хорошем и высоком уровне. Если эти два фактора совпадут, тогда можно будет рассчитывать на существенное увеличение потока», - резюмировал собеседник НСН.

Порядка 46 процентов граждан России сегодня отказываются от отпусков в целях экономии. Такие данные приведены в исследовании исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в эфире НСН рассказал, о чем, по его мнению, говорят результаты исследования. Собеседник добавил, что сейчас экономят не только бедные слои населения, но и вполне состоятельные люди.



