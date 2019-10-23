Турбизнес предрек успех китайскому «все включено» у российских туристов
Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН объяснил, почему all inclusive привлечет русских туристов к отдыху в китайском Хайнане.
Популярную среди российских туристов в Турции систему all inclusive (все включено) планируется внедрить в китайском курорте Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин. Для этого специалисты досконально изучали все нюансы системы непосредственно в Турции. Также представителей турбизнеса из этой страны приглашали в Китай.
Сначала систему планируют запускать в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Как отметил Ван Дон Чин, заметного увеличения стоимости пребывания в отелях не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Такое нововведение в китайском Хайнане вполне вероятно придется по душе российским туристам, рассказал президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров. В беседе с НСН он напомнил, чем так привлекает all inclusive граждан России.
«Вообще этот формат all inclusive был изобретен в свое время отельерами. Предполагалось создать дополнительную ценность для путешественников, не удорожая серьезно стоимость размещения в отеле. Формат пришелся по вкусу многим семьям, потому что туристы могут заранее планировать свои расходы. Заплатив в этом формате за свой отпуск, турист уже знает, сколько он потратит денег. Поэтому этот формат стал особенно востребован в период, скажем так, когда у людей достаточно проблематично стало с деньгами. Поэтому, в принципе, это совершенно правильное и разумное решение со стороны хайнаньских властей внедрить этот формат у себя для того, чтобы привлечь большее количество российских туристов», - рассказал он.
Вместе с тем Гончаров уточнил, что несмотря на все плюсы такого формата отдыха, властям Хайнаня все же придется провести серьезную работу, чтобы привлечь туристов.
«Во-первых, Хайнань сам по себе является популярным курортом. Во-вторых, этот формат является популярным. В-третьих, в зимний период, пока так до сих пор и не открыли Египет, есть спрос платежеспособный, который может быть направлен на это направление. Поэтому, я считаю, все в целом – правильный маркетинговый ход с их стороны. Все зависит от того, смогут ли они сделать достойное качество этого продукта. Там очень много нюансов, которые надо знать. Второй вопрос, смогут ли они достаточно хорошо отрекламировать и убедить, что это действительно будет на очень хорошем и высоком уровне. Если эти два фактора совпадут, тогда можно будет рассчитывать на существенное увеличение потока», - резюмировал собеседник НСН.
Порядка 46 процентов граждан России сегодня отказываются от отпусков в целях экономии. Такие данные приведены в исследовании исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в эфире НСН рассказал, о чем, по его мнению, говорят результаты исследования. Собеседник добавил, что сейчас экономят не только бедные слои населения, но и вполне состоятельные люди.
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