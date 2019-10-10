Отказ россиян от путешествий объяснили ипотекой

«Это результат двух разнонаправленных процессов. Первое - формирование стандартов, по отношению к которому решаются вопросы траты и экономии. Эти стандарты за последние 15 лет очень сильно выросли. Повысился жизненный уровень, в соответствии с этим то, что люди приобрели, стало рассматриваться в качестве нормы, по отношению к которой выстраиваются все расходы. Например, за это время радикально изменилось количество автомобилей на 100 семей. Мы это видим каждый день на дорогах. В силу этого, поскольку сложилась инерция роста стандартов, люди вполне справедливо хотят жить лучше, чем они жили вчера. А темпы роста очень низкие», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что сегодня экономят не только бедные слои населения, но и вполне состоятельные люди.

«Средний класс жалуется, что не растут свободнорасполагаемые доходы, но при этом в стране второй год ставится рекорд по количеству ипотек. Свободнорасполагаемые средства сократились, приходится экономить на развлечениях и отдыхе, но ведь они уже живут в новой квартире. Надо видеть объемную картину. Здесь есть, конечно, основания для беспокойства, потому что решением этой проблемы может быть только повышение темпов экономического роста, о чем вчера вели разговоры премьер-министр и президент. С другой стороны, сам факт наличия экономии не говорит о многом. Он говорит о расхождении между стандартами уровня жизни и реальными возможностями. Это существует почти всегда и везде, поверьте мне, знакомые миллионеры тоже на чем-то экономят», - заключил Дискин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, что из года в год снижаются траты российских туристов. По оценке экспертов рынка, россияне урезают расходы на экскурсии, сувениры и другие виды шопинга.

