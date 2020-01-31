Тюменскую студентку госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Тюмени студентка местного индустриального университета попала в больницу с подозрением на китайский коронавирус, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Собеседник издания сообщил, что девушка, имя и возраст которой не называются, недавно вернулись из Китая с признаками ОРВИ. Сейчас она находится в инфекционном отделении.
Вместе с ней летели еще четыре молодых человека, они тоже госпитализированы, как и комендант общежития, которая общалась со студенткой, хотя у них нет признаков заболевания. У всех, кто контактировал с девушкой, взяли лабораторные анализы.
Ранее стало известно, что из одного из московских отелей были госпитализированы 14 граждан Китая, у большинства из которых была высокая температура. Однако руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Полина Беляева заявила телеканалу «360», что подтвержденных случаев выявления китайского коронавируса в столице еще не было.
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