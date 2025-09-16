В России выросли инвестиции в фитнес-центры
16 сентября 202517:14
Для некоторых бизнесменов открытие фитнес-центра – вопрос не доходности, а социальной ответственности, рассказал НСН Александр Волгин.
С прошлого года в России наметился тренд на инвестиции в спортивные объекты: в 2024 году их открылось на 12% больше, причем особый интерес инвесторы проявляют к пространствам под падел-теннис, рассказал в пресс-центре НСН экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин.
«Наблюдаем по своим сделкам и проектам интересный рост спроса на спортивные объекты – в сочетании с торговлей, или просто спортивные объекты малоформатные. На 12% выросло за прошлый год количество открытых фитнес-центров. Очень популярны становятся площади под падел-теннис. Есть еще и тренд не только про доходность, но и про социальную ответственность – владение спортивным объектом в противоположность владению алкомаркетом», - поделился наблюдениями эксперт.
Ранее Волгин заявил в пресс-центре НСН, что ставка по кредитам на уровне 17-19% является по сути заградительной для бизнеса.
