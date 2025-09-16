Госдума одобрила увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за перевозку детей в автотранспорте без специальных удерживающих устройств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Россиян без ОСАГО припугнули штрафами по 75 тысяч рублей за поездку

Предлагаемые поправки увеличивают штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних для граждан с трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Внесение проектируемых изменений... позволит сократить количество ДТП с участием детей-пассажиров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что повышение штрафов за нарушение правил перевозки ребенка абсолютно логично.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Henry Burrows
ТЕГИ:Штрафы ГибддШтрафВодителиАвтомобильДети

Горячие новости

Все новости

партнеры