Госдума одобрила увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

Предлагаемые поправки увеличивают штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних для граждан с трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Внесение проектируемых изменений... позволит сократить количество ДТП с участием детей-пассажиров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что повышение штрафов за нарушение правил перевозки ребенка абсолютно логично.

