Тульская «медсестра в бикини» стала телезвездой

Тульская медсестра Надежда Жукова стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Девушка стала известна после публикации пациентом ее фотографии, на которой она работала в прозрачном защитном костюме.

Девушка появится в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Телевизионный проект ГТРК «Тула» с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса.