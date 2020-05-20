Тульскую медсестру, пришедшую в купальнике на работу, наказали





Отмечается, что девушка решила таким образом избавиться от жары, которую она испытывала во время нахождения в защитном костюме на работе. Сама медсестра заявила, что не ожидала, что костюм окажется настолько прозрачным.

После инцидента руководство Тульской областной клинической больницы провело с сотрудниками разъяснительную беседу о правилах внешнего вида в медучреждении.

