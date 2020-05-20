Тульскую медсестру, пришедшую в купальнике на работу, наказали

В Тульской области медсестра, которая надела под прозрачный защитный костюм купальник, получила дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает телеканал «360».


Отмечается, что девушка решила таким образом избавиться от жары, которую она испытывала во время нахождения в защитном костюме на работе. Сама медсестра заявила, что не ожидала, что костюм окажется настолько прозрачным.

После инцидента руководство Тульской областной клинической больницы провело с сотрудниками разъяснительную беседу о правилах внешнего вида в медучреждении.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Тульская Область
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