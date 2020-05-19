Глава Ассоциации медсестёр вступился за тульскую медработницу в купальнике
Решение медсестры из Тулы выйти на работу в купальнике под защитным халатом — вопрос не этики, а выживания, заявил в эфире НСН исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России.
23-летняя медсестра из Тулы прославилась на всю страну после того, как её сфотографировали пациенты инфекционного госпиталя при областной клинической больнице. Поскольку в защитной экипировке очень жарко, девушка надела под прозрачный халат купальник и в таком виде вошла в палату. Фотографии разлетелись по соцсетям и СМИ, причем далеко не все отнеслись к поступку медсестры с пониманием. В итоге руководство медучреждения ограничилось замечанием в устной форме.
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко в эфире НСН жёстко ответил тем, кому внешний вид медсестры показался неэтичным.
«Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия (недостаток кислорода в организме — прим. НСН) ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет. Это сделано не для того, чтобы задницей покрутить перед пациентами, а для того, чтобы не умереть там. Когда у нас в Петербурге сейчас +8, мы ходим в пижамах под защитой. Когда будет +25, мы выйдем точно также. Можем прислать фотографии», - отметил он.
Позже Самойленко написал на своей странице во «ВКонтакте», что перегрев в сочетании с нехваткой кислорода приводит к рвоте и потере сознания.
«К девушке у меня только одно замечание. Не надо носить синтетику - тяжко. Хлопок, хлопок лучше!» - добавил он.
Между тем, глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поблагодарил девушку за труд, отметив, что сейчас работа медсестёр очень тяжёлая, сообщает телеканал «Первый Тульский». Глава региона Александр Дюмин также считает, что медики заслуживают благодарности, а не порицания за внешний вид.
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