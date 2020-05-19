Глава Ассоциации медсестёр вступился за тульскую медработницу в купальнике

Позже Самойленко написал на своей странице во «ВКонтакте», что перегрев в сочетании с нехваткой кислорода приводит к рвоте и потере сознания.

«К девушке у меня только одно замечание. Не надо носить синтетику - тяжко. Хлопок, хлопок лучше!» - добавил он.

Между тем, глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поблагодарил девушку за труд, отметив, что сейчас работа медсестёр очень тяжёлая, сообщает телеканал «Первый Тульский». Глава региона Александр Дюмин также считает, что медики заслуживают благодарности, а не порицания за внешний вид.

