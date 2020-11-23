Цыпкин: коронавирус сделал меня патриотом

Пандемия коронавируса изменила жизнь миллионов людей по всему миру. Писатель Александр Цыпкин в эфире НСН рассказал, как она помогла ему открыть в себе любовь к Родине.

По его мнению, меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают российские власти, «вполне разумные».

«Может даже они жестче могут быть, если мы посмотрим на опыт других стран. Потому что выбора особого у медицинских учреждений нет. Если закончатся койки – это ладно. Вот если закончатся врачи… Нужно растянуть заболевание на год-полтора, чтобы все переболели, кто должен переболеть и дотянуть до вакцины. Поэтому впервые в жизни у меня проявился такой мощный патриотизм: я впервые в жизни боялся застрять в какой-то западной стране с точки зрения здоровья. Если уж заболеть, то только в Москве. Если здесь не вылечат, то не вылечат нигде. Так и случилось, я заболел, на себе испытал качественную московскую медицину. И с точки зрения протоколов и с точки зрения оперативного реагирования. В Москве нам, действительно, повезло. Не знаю, как в других городах России, скорее всего, по-другому. Есть по крайней мере к чему стремиться. Сам по себе коронавирус – серьезное испытание, цивилизационное. Возможно, будут новые такие эпидемии. Нас тем или иным способом пытаются заставить сидеть в онлайне, чтобы позволить такому количеству жителей на планете существовать. Потому что если не будут люди в онлайне, то планета лопнет», - сказал Цыпкин.