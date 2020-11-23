Цыпкин: коронавирус сделал меня патриотом
Писатель в эфире НСН рассказал, как пандемия помогла ему открыть в себе любовь к Родине.
Пандемия коронавируса изменила жизнь миллионов людей по всему миру. Писатель Александр Цыпкин в эфире НСН рассказал, как она помогла ему открыть в себе любовь к Родине.
По его мнению, меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают российские власти, «вполне разумные».
«Может даже они жестче могут быть, если мы посмотрим на опыт других стран. Потому что выбора особого у медицинских учреждений нет. Если закончатся койки – это ладно. Вот если закончатся врачи… Нужно растянуть заболевание на год-полтора, чтобы все переболели, кто должен переболеть и дотянуть до вакцины. Поэтому впервые в жизни у меня проявился такой мощный патриотизм: я впервые в жизни боялся застрять в какой-то западной стране с точки зрения здоровья. Если уж заболеть, то только в Москве. Если здесь не вылечат, то не вылечат нигде. Так и случилось, я заболел, на себе испытал качественную московскую медицину. И с точки зрения протоколов и с точки зрения оперативного реагирования. В Москве нам, действительно, повезло. Не знаю, как в других городах России, скорее всего, по-другому. Есть по крайней мере к чему стремиться. Сам по себе коронавирус – серьезное испытание, цивилизационное. Возможно, будут новые такие эпидемии. Нас тем или иным способом пытаются заставить сидеть в онлайне, чтобы позволить такому количеству жителей на планете существовать. Потому что если не будут люди в онлайне, то планета лопнет», - сказал Цыпкин.
Он призвал доверять властям, которые занимаются организацией антиковидных мероприятий.
«Я не специалист, чтобы делать такие решения. Я очень не люблю диванных критиков, потому что взвешивать нужно не только последствия заболевания, но и последствия для экономики. Последствия для психики человека, потому что если мы справимся с коронавирусом, а у нас уровень суицидов поднимется из-за того, что люди разоряются, это будет другая проблема. Поэтому я считаю, что принимать решения должны те, кто обладает всем массивом информации. А наши любительские аналитические выводы на тему только вредны. У нас есть ответственные за это люди, давайте им доверимся. Если поймем, что они поступили неправильно, тогда будем высказывать свое народное мнение», - заключил литератор.
Ранее Цыпкин рассказал в эфире НСН, насколько достоверно в сериале «Беспринципные», созданном на основе его рассказов, передана жизнь обеспеченных москвичей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- В Петербурге студентам разрешили выходить из общежития на один час в день
- Экс-глава «Известий» Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве
- СМИ назвали кандидата на должность Чубайса в «Роснано»
- Российский миротворец ранен в Карабахе, азербайджанский военный погиб
- Google могут оштрафовать в России на 5 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru