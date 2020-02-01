Цукерберг рассказал о блокировках контента в Facebook
Сооснователь и глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть меняет принципы блокировки контента, сообщает CNN.
Цукерберг рассказал, что ему приходилось цензурировать значительное количество контента в Facebook и подобное положение дел его не устраивает.
Новые подходы социальной сети к работе предполагают следование принципам свободы самовыражения, а также обеспечение шифрования данных, отмечает Газета.ru.
В соответствии с новыми принципами, цензура в социальной сети будет ограничена блокировкой «действительно вредоносных материалов». Предполагается, что речь идет о контенте, связанном с терроризмом, призывами к насилию и эксплуатацией детей.
Цукерберг преполагает, что новые подходы могут «разозлить многих людей», но считает, что для развития Facebook необходимо «попробовать что-то другое».
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