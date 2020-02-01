Цукерберг рассказал о блокировках контента в Facebook

Сооснователь и глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть меняет принципы блокировки контента, сообщает CNN.

Цукерберг рассказал, что ему приходилось цензурировать значительное количество контента в Facebook и подобное положение дел его не устраивает.

Новые подходы социальной сети к работе предполагают следование принципам свободы самовыражения, а также обеспечение шифрования данных, отмечает Газета.ru.