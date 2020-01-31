Роскомнадзор завел дела против соцсетей Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении соцсетей Facebook и Twitter. Компании не предоставили доказательства того, что хранят личные данные россиян на территории РФ.
Соцсетям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В РКН отметили, что протокол о правонарушении был составлен в присутствии представителя Twitter.
Представитель Facebook в ведомство не явился, протокол будет отправлен в суд.
Отметим, что обе соцсети уже штрафовались за аналогичные нарушения в апреле 2019 года – правда, тогда их обязали выплатить по три тысячи рублей.
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