Роскомнадзор завел дела против соцсетей Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении соцсетей Facebook и Twitter. Компании не предоставили доказательства того, что хранят личные данные россиян на территории РФ.

Соцсетям грозит штраф в размере от одного до шести миллионов рублей. В РКН отметили, что протокол о правонарушении был составлен в присутствии представителя Twitter.

Представитель Facebook в ведомство не явился, протокол будет отправлен в суд.

Отметим, что обе соцсети уже штрафовались за аналогичные нарушения в апреле 2019 года – правда, тогда их обязали выплатить по три тысячи рублей.

