Иностранцы, живущие в новых регионах, получат гражданство России

Накануне во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» к президенту обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, заявившая, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, желают получить гражданство РФ.

Песков сегодня подтвердил намерение властей оказать поддержку Кристель и другим иностранцам, которые хотят приобрести российское гражданство. По словам пресс-секретаря, в Кремле давно знают журналистку и президент пообещал ей помочь.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в армии России, получить гражданство в упрощенном порядке.

