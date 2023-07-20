Иностранцы, живущие в новых регионах, получат гражданство России

Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить российское гражданство. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Накануне во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» к президенту обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, заявившая, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, желают получить гражданство РФ.

Песков сегодня подтвердил намерение властей оказать поддержку Кристель и другим иностранцам, которые хотят приобрести российское гражданство. По словам пресс-секретаря, в Кремле давно знают журналистку и президент пообещал ей помочь.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в армии России, получить гражданство в упрощенном порядке.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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