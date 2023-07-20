Иностранцы, живущие в новых регионах, получат гражданство России
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить российское гражданство. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» к президенту обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, заявившая, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, желают получить гражданство РФ.
Песков сегодня подтвердил намерение властей оказать поддержку Кристель и другим иностранцам, которые хотят приобрести российское гражданство. По словам пресс-секретаря, в Кремле давно знают журналистку и президент пообещал ей помочь.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в армии России, получить гражданство в упрощенном порядке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СПЧ предложили интернет-магазинам доставлять товары заключенным
- МВД: Количество киберпреступлений возросло на 28%
- ЕС еще на полгода продлил санкции против России
- МВД: раскрываемость убийств в России составила 99 процентов
- Автоэксперт спрогнозировал рост цен на покраску и кузовной ремонт автомобилей
- Анкара продолжит консультации с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки
- Ударившего мужчину в Парке Горького арестовали на два месяца
- МВД признало существенную нехватку полицейских в России
- Захарова: завод Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС РФ
- Путин продлил действие специальных экономических мер на два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru