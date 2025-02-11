Цивилева: Индексация военных пенсий распространится и на вдов военных
11 февраля 202515:20
Индексация военных пенсий распространится и на вдов военных. Такое заявление сделала статс-секретарь - заместитель главы Минобороны РФ Анна Цивилева.
В ходе пленарного заседания Госдумы она указала, что вдовы также будут получать повышенную пенсию.
«Вдовы... уже учитываются», - сказала Цивилева.
Ранее депутаты Госдумы приняла законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год в размере 9,5% с 1 января 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru