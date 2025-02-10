Россиян призвали самостоятельно копить на достойную старость
Гражданам России необходимо заранее озаботиться созданием финансовой основы для достойной старости, уверен экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, это необходимо поскольку официальная государственная пенсия почти всегда оказывается меньше необходимого уровня.
Как рассказал эксперт в комментарии NEWS.ru, согласно рекомендации Международной организации труда, нормальная пенсия должна составлять не менее 40% от прежнего заработка. В России это значение ниже.
При этом жители большинства развитых стран сами формируют свой пенсионный план, накопление средства на эти цели начинается уже с первых лет трудовой деятельности, подчеркнул экономист. В качестве примера он привел США, где личные отчисления на эти цели начинают делать самые молодые сотрудники в 18–20 лет, когда им даже еще не разрешено покупать алкоголь (запрет действует до 21 года).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru