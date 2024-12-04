«Из Африки в Европу»: Врач предупредил о новой мутации оспы обезьян
Георгий Викулов заявил НСН, что новый смертельный вирус, бушующий в Африке, является мутацией оспы обезьян, которая давно проникла в Европу.
В Африке бушует новая мутация оспы обезьян, до этого вирус пробрался в Европу, поэтому российские органы держат этот вопрос на особом контроле, заявил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
В Африке бушует новый смертельный вирус, погибло уже 143 человека. Эпидемия неизвестного заболевания началась в ноябре на юго-западе Демократической Республики Конго, сообщает Reuters. Симптомы заболевания схожи с ковидом и гриппом. Сильнее всего людей беспокоит головная боль и температура. Местные врачи не могут определить точный диагноз и боятся заходить в дома к больным. Викулов рассказал, что известно об этом вирусе.
«В Африке очень большое количество инфекций, геморрагических лихорадок. Уязвимые группы – это всегда женщины и дети. В данном случае это, скорее всего, мутант вируса оспы обезьян. Но информация пока уточняется. Оспа обезьян при этом уже до этого вызвала заболевания в Европе, пока доклада об этом нет. Это предварительные данные, вирус-мутант», - отметил он.
По его словам, в России этот вопрос держат на контроле.
«Этот вирус уже давно вышел за пределы африканского континента, он циркулирует по Европе, появился в Великобритании. В Африке больше концентрация, так как это связано с особенностями населения, граждане более уязвимые, так как ослабленные, голодают зачастую, плюс тесный контакт. У нас же есть система «Периметр» для слежения, Роспотребнадзор контролирует границу, приезжающих из неблагополучных стран в этом смысле», - заключил собеседник НСН.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский ранее заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи. С ним не согласился завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, передает «Радиоточка НСН».
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