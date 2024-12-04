«Из Африки в Европу»: Врач предупредил о новой мутации оспы обезьян

«В Африке очень большое количество инфекций, геморрагических лихорадок. Уязвимые группы – это всегда женщины и дети. В данном случае это, скорее всего, мутант вируса оспы обезьян. Но информация пока уточняется. Оспа обезьян при этом уже до этого вызвала заболевания в Европе, пока доклада об этом нет. Это предварительные данные, вирус-мутант», - отметил он.

По его словам, в России этот вопрос держат на контроле.

«Этот вирус уже давно вышел за пределы африканского континента, он циркулирует по Европе, появился в Великобритании. В Африке больше концентрация, так как это связано с особенностями населения, граждане более уязвимые, так как ослабленные, голодают зачастую, плюс тесный контакт. У нас же есть система «Периметр» для слежения, Роспотребнадзор контролирует границу, приезжающих из неблагополучных стран в этом смысле», - заключил собеседник НСН.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский ранее заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи. С ним не согласился завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, передает «Радиоточка НСН».

