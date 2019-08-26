«Цирк, да и только!»: ВЦИОМ выяснил отношение россиян к животным на арене

Больше половины россиян, а именно 53%, высказали мнение о том, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи отмечают, что, как правило, о необходимости номеров с животными заявляли люди от 45 до 59 лет, а также старше 60-ти. При этом, противоположного мнения придерживается 41% респондентов.

Также в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что 24% наших соотечественников выразили симпатию к выступлениям клоунов. Акробатические номера привлекают 18% респондентов, а 11% опрошенных нравится праздничная и радостная атмосфера цирка. Кроме того, 6% участников опроса заявили, что восхищаются гимнастами, а еще 5% рассказали, что в цирке им нравится все.