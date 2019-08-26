«Цирк, да и только!»: ВЦИОМ выяснил отношение россиян к животным на арене
Больше половины россиян, а именно 53%, высказали мнение о том, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Социологи отмечают, что, как правило, о необходимости номеров с животными заявляли люди от 45 до 59 лет, а также старше 60-ти. При этом, противоположного мнения придерживается 41% респондентов.
Также в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что 24% наших соотечественников выразили симпатию к выступлениям клоунов. Акробатические номера привлекают 18% респондентов, а 11% опрошенных нравится праздничная и радостная атмосфера цирка. Кроме того, 6% участников опроса заявили, что восхищаются гимнастами, а еще 5% рассказали, что в цирке им нравится все.
Ранее НСН писала, что глава Росгосцирка Владимир Шемякин предложил ввести лицензии на работу с животными в цирках. По его мнению, очень важно, чтобы к столь ответственной работе допускались только профессиональные люди. Шемякин также предложил создать совет из членов профессионального сообщества, который влиял бы на выдачу подобных лицензий.
Как отмечает РИА ФАН, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поддержал идею о лицензировании.
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