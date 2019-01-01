Житель Истры спас от смерти маленькую тигрицу

Житель подмосковной Истры Михаил Зарецкий уже 20 лет спасает диких животных. Брошенные матерями, искалеченные людьми, у Зарецкого они возвращаются к полноценной жизни.

На днях из одного из зоопарков к Зарецкому привезли 5-месячную Лилу - ее перестала кормить мать, и малышка могла погибнуть от истощения.

Как уточняет телеканал «360», сейчас у Михаила Зарецкого находятся на лечении 13 хищников, для каждого построены отдельные вольеры. А всего на счету зоолога и ветеринары более сотни спасенных жизней диких животных.