Житель Истры спас от смерти маленькую тигрицу
Житель подмосковной Истры Михаил Зарецкий уже 20 лет спасает диких животных. Брошенные матерями, искалеченные людьми, у Зарецкого они возвращаются к полноценной жизни.
На днях из одного из зоопарков к Зарецкому привезли 5-месячную Лилу - ее перестала кормить мать, и малышка могла погибнуть от истощения.
Как уточняет телеканал «360», сейчас у Михаила Зарецкого находятся на лечении 13 хищников, для каждого построены отдельные вольеры. А всего на счету зоолога и ветеринары более сотни спасенных жизней диких животных.
Ранее НСН сообщала, что в «китовую тюрьму» в бухте Средней компании-отловщики начали водить экскурсии для детей. Ведущий эксперт Greenpeace Оганес Таргулян рассказал, зачем это понадобилось владельцам косаток и белух.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Достоверный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 появится лишь через полгода
- Сборная России по футболу разгромила команду «Чертаново» со счётом 6:0
- Арестован экс-губернатор Ивановской области
- Суд Швеции отказался арестовать Ассанжа
- Роскомнадзор обязал Tinder сообщать ФСБ данные пользователей