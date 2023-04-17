«Цикорий и императрица»: Диетолог развеяла мифы о кофе

«Кофеин стимулирует работу мозга, но его нельзя приравнивать к табаку и называть "бытовым наркотиком", это нормальный пищевой продукт. В наше время кофеманами становятся люди, которые активно работают. Даже если вспомнить Екатерину Вторую, которая не начинала день без чашки кофе, она не вставала позже пяти утра. Она вставала в четыре утра и до 11 решала государственные дела на нескольких чашках кофе», - сказала Белоусова.

По ее словам, доказательная медицина подтвердила, что у кофе нет негативного влияния на печень. Диетолог также раскрыла секреты сочетания кофе со сливками и печеньками.

«В кофе ноль калорий, таких уникальных продуктов не очень много. Когда мы боимся поправиться или хотим похудеть, некоторые отказываются от кофе, однако он ни при чем, виновата та самая печенька, которая идет на закуску. Кофеин способствует выведению кальция из костей. При этом, если мы добавляем в кофе молоко или сливки в надежде получить из них кальций, это ложная надежда, потому что кофеин тормозит усвоение кальция. Нужно развести эти группы продуктов - на утро и вечер», - указала Белоусова.

Диетолог объяснила, как с помощью кофе правильно бороться со стрессом, развенчав миф о пользе цикория.