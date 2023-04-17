«Цикорий и императрица»: Диетолог развеяла мифы о кофе
Екатерина Вторая выпивала первую чашку в четыре утра, сегодня кофеманами становятся трудоголики, при этом кофе не бьет по печени и помогает от стресса, сказала в эфире НСН Анна Белоусова.
17 апреля в Италии отмечают День эспрессо. Считается, что его история началась в 1938 году в Милане. Диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала о заблуждениях, связанных с кофе, указав на уникальность этого напитка.
«Кофеин стимулирует работу мозга, но его нельзя приравнивать к табаку и называть "бытовым наркотиком", это нормальный пищевой продукт. В наше время кофеманами становятся люди, которые активно работают. Даже если вспомнить Екатерину Вторую, которая не начинала день без чашки кофе, она не вставала позже пяти утра. Она вставала в четыре утра и до 11 решала государственные дела на нескольких чашках кофе», - сказала Белоусова.
По ее словам, доказательная медицина подтвердила, что у кофе нет негативного влияния на печень. Диетолог также раскрыла секреты сочетания кофе со сливками и печеньками.
«В кофе ноль калорий, таких уникальных продуктов не очень много. Когда мы боимся поправиться или хотим похудеть, некоторые отказываются от кофе, однако он ни при чем, виновата та самая печенька, которая идет на закуску. Кофеин способствует выведению кальция из костей. При этом, если мы добавляем в кофе молоко или сливки в надежде получить из них кальций, это ложная надежда, потому что кофеин тормозит усвоение кальция. Нужно развести эти группы продуктов - на утро и вечер», - указала Белоусова.
Диетолог объяснила, как с помощью кофе правильно бороться со стрессом, развенчав миф о пользе цикория.
«Кофе это очень мощный антидепрессант, но когда человек влетел в депрессию, сразу пить кофе не надо, А вот для человека, находящегося в психологически сложной ситуации, кофе может стать профилактикой против развития депрессии. Кофе был дорогим привозным продуктом, продавать который в не очень богатом государстве было не рентабельно. Требовался суррогат, а цикория у нас много на Урале», - заключила собеседница НСН.
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», с чем связано снижение спроса россиян на кофе в этом году.
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