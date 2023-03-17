Глава «Росчайкофе» объяснил падение спроса на кофе у россиян

По его словам, увеличение стоимость кофе в прошлом году связано с неурожаем в Бразилии. Чантурия отметил, что после засушливого сезона страну накрыли заморозки.

«Летом позапрошлого года были проблемы с урожаем кофе в Бразилии, так как сначала у них была засуха, а потом пришли заморозки. Вот с лета по зиму 2021 года стоимость зелёного кофе на бирже увеличилась в 2,5 раза. На какой-то период времени у поставщиков был кофе по старым ценам, но в течение полугода примерно контракты по старым ценам начинают исчерпываться, соответственно цены растут и у производителей, и в рознице. Я думаю, что на январь-февраль прошлого года как раз выпал момент, когда производители стали повышать цены, следовательно, они взлетели и в магазине. Люди решили закупиться впрок, так как боялись, что цены вырастут ещё больше. Тогда все так думали», - рассказал глава «Росчайкофе».

В августе 2021 года мировые аналитики пророчили рекордный рост цен на кофе. Тогда Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейного зерна - столкнулась с небывалыми заморозками после года сильнейшей за столетие засухи. Температура рекордно опустилась в трех основных кофепроизводящих регионах страны, что вызывает опасения и за урожай следующего года.

