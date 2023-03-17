Глава «Росчайкофе» объяснил падение спроса на кофе у россиян
Год назад люди закупались про запас из-за растущих цен у производителей, сообщил глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН.
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в разговоре с НСН объяснил снижение спроса на кофе у россиян в январе-феврале 2023 года массовыми закупками бодрящего напитка в прошлом году.
Ранее сообщалось о падении спроса на кофе в России на 18% за первые два месяца 2023 года. Чантурия рассказал НСН, откуда взялись такие цифры.
«Январь и февраль – специфические месяцы, так как много праздников. Людям не до кофе особо. Стоит отметить, что высокий спрос в январе и феврале прошлого года связан с увеличением стоимости кофе в магазинах. Производители начали повышать цены на кофе еще в ноябре-декабре 2021 года, а как раз в начале 2022 года рост немного замедлился. Люди начали запасать кофе, полагаю. Был всплеск спроса. А январь-февраль 2023 года вполне типичные. Люди покупают как обычно, но меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, увеличение стоимость кофе в прошлом году связано с неурожаем в Бразилии. Чантурия отметил, что после засушливого сезона страну накрыли заморозки.
«Летом позапрошлого года были проблемы с урожаем кофе в Бразилии, так как сначала у них была засуха, а потом пришли заморозки. Вот с лета по зиму 2021 года стоимость зелёного кофе на бирже увеличилась в 2,5 раза. На какой-то период времени у поставщиков был кофе по старым ценам, но в течение полугода примерно контракты по старым ценам начинают исчерпываться, соответственно цены растут и у производителей, и в рознице. Я думаю, что на январь-февраль прошлого года как раз выпал момент, когда производители стали повышать цены, следовательно, они взлетели и в магазине. Люди решили закупиться впрок, так как боялись, что цены вырастут ещё больше. Тогда все так думали», - рассказал глава «Росчайкофе».
В августе 2021 года мировые аналитики пророчили рекордный рост цен на кофе. Тогда Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейного зерна - столкнулась с небывалыми заморозками после года сильнейшей за столетие засухи. Температура рекордно опустилась в трех основных кофепроизводящих регионах страны, что вызывает опасения и за урожай следующего года.
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