Диетолог рекомендовала есть на Пасху не больше трех яиц

По её словам, в яйцах содержится много холестерина, что может вызвать повышение липидов крови при избыточном потреблении желтка. Стародубова отметила, что употребление яиц не несет прямую опасность здоровью тех, у кого нет заболеваний ЖКТ.

Диетолог рассказала, что при переедании яиц могут возникнуть дискомфорт и боли в животе, а также вздутие и повышенное газоотделение. Особенно опасно переедание яиц в праздник для людей с преддиабетом или сахарным диабетом второго типа, так как этот продукт в больших количествах может привести к снижению чувствительности к инсулину.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила «Радиоточке НСН», что кулич - вовсе не полезный продукт.

