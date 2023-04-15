Диетолог рекомендовала есть на Пасху не больше трех яиц

Людям без хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на Пасху можно съедать до трех вареных яиц, заявила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова Агентству городских новостей «Москва».

Педиатр посоветовала не кормить детей куличами из магазина

По её словам, в яйцах содержится много холестерина, что может вызвать повышение липидов крови при избыточном потреблении желтка. Стародубова отметила, что употребление яиц не несет прямую опасность здоровью тех, у кого нет заболеваний ЖКТ.

Диетолог рассказала, что при переедании яиц могут возникнуть дискомфорт и боли в животе, а также вздутие и повышенное газоотделение. Особенно опасно переедание яиц в праздник для людей с преддиабетом или сахарным диабетом второго типа, так как этот продукт в больших количествах может привести к снижению чувствительности к инсулину.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила «Радиоточке НСН», что кулич - вовсе не полезный продукт.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДиетологПасхаЯйца

Горячие новости

Все новости

партнеры