Диетолог рекомендовала есть на Пасху не больше трех яиц
Людям без хронических заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на Пасху можно съедать до трех вареных яиц, заявила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова Агентству городских новостей «Москва».
По её словам, в яйцах содержится много холестерина, что может вызвать повышение липидов крови при избыточном потреблении желтка. Стародубова отметила, что употребление яиц не несет прямую опасность здоровью тех, у кого нет заболеваний ЖКТ.
Диетолог рассказала, что при переедании яиц могут возникнуть дискомфорт и боли в животе, а также вздутие и повышенное газоотделение. Особенно опасно переедание яиц в праздник для людей с преддиабетом или сахарным диабетом второго типа, так как этот продукт в больших количествах может привести к снижению чувствительности к инсулину.
Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила «Радиоточке НСН», что кулич - вовсе не полезный продукт.
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