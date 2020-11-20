Циклон принес в Приморье две месячные нормы осадков

В 11 районах Приморского края количество осадков, выпавших в течение последних полутора суток, превысило месячную норму в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Гидрометцентр.

Во Владивостоке выпало 44,3 мм осадков - 144% от месячной нормы. В ряде районов этот показатель составляет две месячные нормы, а в Хорольском районе зарегистрировано три месячных нормы.

Как отмечают метеорологи, такие показатели отчасти связаны с тем, что в ноябре нормы осадков для многих районов рассчитываются по снегу, тогда как в этот раз циклон принес в регион дожди.

Как сообщалось, 19 ноября около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий.

Из-за ледяного дождя, сопровождающегося сильным ветром и мокрым снегом, пострадали многие объекты инфраструктуры, включая линии электропередач. Под силой ветра некоторые столбы и деревья были повалены.

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ФОТО: Фото НСН
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