Циклон принес в Приморье две месячные нормы осадков

В 11 районах Приморского края количество осадков, выпавших в течение последних полутора суток, превысило месячную норму в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Гидрометцентр.

Во Владивостоке выпало 44,3 мм осадков - 144% от месячной нормы. В ряде районов этот показатель составляет две месячные нормы, а в Хорольском районе зарегистрировано три месячных нормы.