Ледяной дождь в Приморье лишил света более 100 тыс. человек

Около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Из-за ледяного дождя, сопровождающегося сильным ветром и мокрым снегом, пострадали многие объекты инфраструктуры, включая линии электропередач. Под силой ветра некоторые столбы и деревья были повалены.

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Наиболее тяжелые последствия в городах Артем, Владивосток и еще более трех десятков населенных пунктов Приморья, в которых проживают 100 тыс. человек.

Власти Приморского края призвали граждан по возможности оставаться дома.



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ФОТО: pixabay.com//Alicja
ТЕГИ:ПриморьеПогодаДождь
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