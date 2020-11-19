Ледяной дождь в Приморье лишил света более 100 тыс. человек
Около 40 населенных пунктов Приморского края лишились энергоснабжения из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
Из-за ледяного дождя, сопровождающегося сильным ветром и мокрым снегом, пострадали многие объекты инфраструктуры, включая линии электропередач. Под силой ветра некоторые столбы и деревья были повалены.
Наиболее тяжелые последствия в городах Артем, Владивосток и еще более трех десятков населенных пунктов Приморья, в которых проживают 100 тыс. человек.
Власти Приморского края призвали граждан по возможности оставаться дома.
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