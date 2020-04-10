ЦИК РФ переведет часть зарплат на помощь россиянам

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что члены комиссии приняли решение перевести часть своих месячных зарплат на помощь россиянам в условиях распространения коронавируса COVID-19.

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Как заявила Памфилова ТАСС, члены ЦИК переведут на эти целы от 25% до 100% от своей месячной зарплаты.

При этом конкретный адресат перечисления денег будет определен в ходе заседания ЦИК 15 апреля.

По состоянию на 10 апреля в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 пациентов выздоровели. Скончались 94 человека.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЦИККоронавирусЗарплаты