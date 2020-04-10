ЦИК РФ переведет часть зарплат на помощь россиянам
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что члены комиссии приняли решение перевести часть своих месячных зарплат на помощь россиянам в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Как заявила Памфилова ТАСС, члены ЦИК переведут на эти целы от 25% до 100% от своей месячной зарплаты.
При этом конкретный адресат перечисления денег будет определен в ходе заседания ЦИК 15 апреля.
По состоянию на 10 апреля в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 пациентов выздоровели. Скончались 94 человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение