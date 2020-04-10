ЦИК РФ переведет часть зарплат на помощь россиянам

Как заявила Памфилова ТАСС, члены ЦИК переведут на эти целы от 25% до 100% от своей месячной зарплаты.



При этом конкретный адресат перечисления денег будет определен в ходе заседания ЦИК 15 апреля.



По состоянию на 10 апреля в России зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 пациентов выздоровели. Скончались 94 человека.

