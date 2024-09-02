ЦИК разрешил ограничить фото- и видеосъемку на избирательных участках приграничья
Центральная избирательная комиссия дала право территориальным Избиркомам восьми регионов, граничащих с Украиной, вводить запрет на фото- и видеосъемку на участках и в их окрестностях на выборах в сентябре. Исключение сделано для официально аккредитованных средств массовой информации.
ЦИК принял постановление на эту тему на заседании в понедельник, 2 сентября. По словам заместителя главы федеральной комиссии Николая Булаева, это вызвано необходимостью обеспечить личную безопасность избирателей в ходе процедуры голосования.
Дело в том, что нынешние технологии позволяют передать за доли секунды изображение места и того, что там происходит. Это небезопасно с учётом постоянных обстрелов приграничья с украинской стороны. В список регионов, которые могут вводить ограничения, включены: Крым и Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, даже, если некоторые из них не имеют непосредственной границы с Украиной.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Единый день голосования, 8 сентября состоится свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах федерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru