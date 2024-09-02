ЦИК разрешил ограничить фото- и видеосъемку на избирательных участках приграничья

Центральная избирательная комиссия дала право территориальным Избиркомам восьми регионов, граничащих с Украиной, вводить запрет на фото- и видеосъемку на участках и в их окрестностях на выборах в сентябре. Исключение сделано для официально аккредитованных средств массовой информации.

ЦИК принял постановление на эту тему на заседании в понедельник, 2 сентября. По словам заместителя главы федеральной комиссии Николая Булаева, это вызвано необходимостью обеспечить личную безопасность избирателей в ходе процедуры голосования.