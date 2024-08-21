Замглавы ЦИК: Выборы губернатора Курской области переносить не будут

Выборы губернатора Курской области не будут переноситься и пройдут в обычном режиме, перенос затронет только муниципальные выборы, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. Его слова приводят РИА Новости.

Он пояснил, что переносятся только муниципальные выборы, а выборы высшего должностного лица состоятся в штатном режиме.