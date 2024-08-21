Замглавы ЦИК: Выборы губернатора Курской области переносить не будут
Выборы губернатора Курской области не будут переноситься и пройдут в обычном режиме, перенос затронет только муниципальные выборы, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев. Его слова приводят РИА Новости.
Он пояснил, что переносятся только муниципальные выборы, а выборы высшего должностного лица состоятся в штатном режиме.
Булаев уточнил, что голосование пройдет в Единый день голосования, если не будет принято нового решения. Ранее Избирком региона сообщал, что по соображениям безопасности в Курской области организуют досрочное голосование - с 28 августа по 5 сентября.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что переговоров с Украиной после атаки ВСУ в Курской области не может быть до «полного разгрома» противника, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru