ФОМ: почти 70% россиян одобряют выходной в день голосования по Конституции

О своем положительном отношении к этому заявили 68% респондентов. Негативно отнеслись 13%. На вопрос примут ли они участие в голосовании положительно ответили 31%, 20% заявили, что вероятнее всего придут на участки для голосования, 13% - скорее примут участие в голосовании, чем не примут.

О своем нежелании принимать участие в плебесците заявили 25% опрошенных.

Ранее НСН писала, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, одобрил поправку о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля. Дата была выбрана из-за того, что 20 апреля заканчивается Великий пост, а 23 апреля начинается Рамадан.

