ФОМ: почти 70% россиян одобряют выходной в день голосования по Конституции
Около 70% россиян положительно отнеслись к тому, чтобы сделать день голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным днем, гласят результаты опроса ФОМ. Напомним, что голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля.
О своем положительном отношении к этому заявили 68% респондентов. Негативно отнеслись 13%. На вопрос примут ли они участие в голосовании положительно ответили 31%, 20% заявили, что вероятнее всего придут на участки для голосования, 13% - скорее примут участие в голосовании, чем не примут.
О своем нежелании принимать участие в плебесците заявили 25% опрошенных.
Ранее НСН писала, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг, 27 февраля, одобрил поправку о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля. Дата была выбрана из-за того, что 20 апреля заканчивается Великий пост, а 23 апреля начинается Рамадан.
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