ЦИК предложил использовать нейросети для проверки подписных листов

Центризбирком России начал тестирование технологии, которая проверяет подписные листы с помощью программного-аппаратного комплекса на основе нейросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Антона Лопатина.

Он пояснил, что инициативу ввели для минимизации человеческого фактора при проверке подписных листов и избежания спекуляций на эту тему.

Комплекс должен проверять данные в подписном листе с электронным реестром избирателей: если нейросеть обнаружит несоответствие подписи в листе с базой, то проверка будет проводиться экспертами вручную.

ЦИК отклонил большинство жалоб претендентов на выборы в Мосгордуму

Подписные листы собираются кандидатами на участие в выборах. В 2019 году несколько независимых кандидатов в Мосгордуму не смогли зарегистрироваться на выборы, ЦИК объяснил свой отказ фальсифицированными подписями. Некоторые избиратели, подписи которых признали фальшивыми, обратились в суд.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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