ЦИК предложил использовать нейросети для проверки подписных листов

Центризбирком России начал тестирование технологии, которая проверяет подписные листы с помощью программного-аппаратного комплекса на основе нейросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Антона Лопатина.

Он пояснил, что инициативу ввели для минимизации человеческого фактора при проверке подписных листов и избежания спекуляций на эту тему.

Комплекс должен проверять данные в подписном листе с электронным реестром избирателей: если нейросеть обнаружит несоответствие подписи в листе с базой, то проверка будет проводиться экспертами вручную.