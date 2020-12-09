ЦИК предложил использовать нейросети для проверки подписных листов
Центризбирком России начал тестирование технологии, которая проверяет подписные листы с помощью программного-аппаратного комплекса на основе нейросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Антона Лопатина.
Он пояснил, что инициативу ввели для минимизации человеческого фактора при проверке подписных листов и избежания спекуляций на эту тему.
Комплекс должен проверять данные в подписном листе с электронным реестром избирателей: если нейросеть обнаружит несоответствие подписи в листе с базой, то проверка будет проводиться экспертами вручную.
Подписные листы собираются кандидатами на участие в выборах. В 2019 году несколько независимых кандидатов в Мосгордуму не смогли зарегистрироваться на выборы, ЦИК объяснил свой отказ фальсифицированными подписями. Некоторые избиратели, подписи которых признали фальшивыми, обратились в суд.
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