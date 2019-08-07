ЦИК отклонил большинство жалоб претендентов на выборы в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Как сообщает Москва 24, в частности, официальный отказ получила глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. Ей не хватило около 400 подписей москвичей. При этом, большая их часть оказалась забракованной исключительно из-за ошибки нотариуса: на обороте документа допущена опечатка в тексте верительной записи.

Ранее Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова. ЦИК признал достоверными 5017 из 5846 подписей за его выдвижение, при необходимых 5315. Такое же решение принято по жалобе Любови Соболь. В общей сложности в Центризбирком на отказ в регистрации жалобы направили 19 претендентов.

Было принято решение об удовлетворении обращения лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина – избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о его регистрации. Накануне окружком повторно не зарегистрировал Митрохина, несмотря на положительное решение Мосгоризбиркома.

