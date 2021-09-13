Власти Москвы заявили о недостатке строителей-мигрантов

Проблема нехватки строителей-мигрантов в Москве сохраняется, в столице не хватает около 200 тысяч рабочих. Об этом заявил вице-мэр города Владимир Ефимов.

«Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — рассказал Ефимов в интервью Известиям.

Вице-мэр выразил надежду, что в ближайшее время будут смягчаться ограничения на въезд рабочих в Россию, отмечает Ura.ru.

Ефимов добавил, что на протяжении нескольких лет цены на жилье в столице почти не росли, однако на фоне пандемии коронавируса стоимость жилья увеличилась, и рост цен не может остановиться. Вице-мэр пояснил, что в Москве закончилась льготная программа ипотечного кредитования, также в столице исчерпался лимит покупательной способности.

