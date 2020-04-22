Цифровые пропуска в Москве начали проверять автоматически

Цифровые пропуска в столице с этой среды, 22 апреля, начали проверять автоматически. Информация о том, в каких случаях он необходим и как его можно оформить доступна на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, там указано, что жители Москвы и Подмосковья обязаны оформлять пропуск для поездки на личном или общественном транспорте. Это можно сделать онлайн на сайте mos.ru – на портале следует выбрать услугу «Получение цифрового», ввести необходимые данные и подать заявку.

Добавим, военнослужащие, гос- и муниципальные служащие, а также журналисты, адвокаты, нотариусы и другие жители столицы, у которых есть служебное удостоверение, получать цифровой пропуск не обязаны.

Тем не менее, для передвижения на личном или служебном транспорте им необходимо зарегистрировать на портале mos.ru номер машины, а также номера электронных транспортных карт («Тройка», «Стрелка», социальная карта или месячный проездной билет) для проезда на общественном транспорте, пишет АГН Москва.

Для поездки в такси с использованием служебного удостоверения необходимо получить специальный буквенно-числовой код. Кроме того, владельцы служебных удостоверений могут зарегистрировать номера автомобилей и транспортных карт с помощью СМС-сообщения на номер 7377.

К слову, передвигаться по Москве и Московской области пешком можно и без пропусков, однако при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу

Ранее НСН писала, что лишние цифровые пропуска, оформленные одним гражданином для перемещения по Москве, будут аннулированы. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram. Сообщение об отмене действия пропуска придет на телефон или электронную почту, которая была указана при регистрации. Пока что действуют все выданные пропуска, но затем "дубли" будут аннулированы, чтобы у каждого физлица был один действительный документ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Общественный ТранспортКоронавирусМосква
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