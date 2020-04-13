Новости за ночь: Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся на официальном портале правительства Москвы mos.ru.

Жители столицы и Подмосковья могут оформить пропуска по трем категориям, которые имеют свои особенности. Рабочий предоставляет неограниченный лимит поездок до 30 апреля, остальные два вида являются единоразовыми. При этом пропуск для иных целей, поездка на дачу, в магазин и другие, можно получить не более двух раз в неделю, отмечает RT.

Режим пропусков вводится в Москве и Подмосковье с предстоящей среды, 15 апреля. Для передвижения на личном или общественном транспорте гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск и следовать конкретному маршруту поездки, подчёркивает Газета.ру.