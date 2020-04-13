Новости за ночь: Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
Доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте открылся на официальном портале правительства Москвы mos.ru.
Жители столицы и Подмосковья могут оформить пропуска по трем категориям, которые имеют свои особенности. Рабочий предоставляет неограниченный лимит поездок до 30 апреля, остальные два вида являются единоразовыми. При этом пропуск для иных целей, поездка на дачу, в магазин и другие, можно получить не более двух раз в неделю, отмечает RT.
Режим пропусков вводится в Москве и Подмосковье с предстоящей среды, 15 апреля. Для передвижения на личном или общественном транспорте гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск и следовать конкретному маршруту поездки, подчёркивает Газета.ру.
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Ранее НСН писала, что в Минкомсвязи России предложили пользователям новое приложение по выдаче цифровых пропусков на период карантина. Программа появилась в магазинах приложений App Store и Google Play 11 апреля.
Разработка предназначена для граждан, которые возвращаются из-за рубежа, и тех, кто покидает дом во время карантина. Цифровой пропуск представляется в виде QR-кода.
«Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», - сказано в описании приложения.
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