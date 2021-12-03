Цифровой образовательный контент по 41 предмету появится до 2024 года

Министерство просвещения выпустит до 2024 года цифровой образовательный контент по 41 предмету. Об этом сообщил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец.

По его словам, такой контент хорошо показал себя в пандемию коронавируса. Горобец отметил, что также идет работа по подготовке кадров для цифровой экономики.