Цифровой образовательный контент по 41 предмету появится до 2024 года

Министерство просвещения выпустит до 2024 года цифровой образовательный контент по 41 предмету. Об этом сообщил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец.

По его словам, такой контент хорошо показал себя в пандемию коронавируса. Горобец отметил, что также идет работа по подготовке кадров для цифровой экономики.

В Минпросвещения прокомментировали перевод школ на дистанционное обучение

Ректор ВШЭ Никита Анисимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что высшая школа экономики (ВШЭ) стала первым вузом, который продлил дистанционное обучение до Нового года.

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ФОТО: pixabay.com
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