В Минпросвещения прокомментировали перевод школ на дистанционное обучение

«У нас находится несколько регионов, порядка 6% школ (переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса — прим. НСН), это немного. А 92% уже с понедельника будут работать и уже работают в очном режиме, у нас никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет и не будет», — подчеркнул Кравцов, отвечая на вопросы журналистов во Владивостоке.

По его словам, со следующей недели школы ряда регионов уже возвращаются к очному формату, так как это позволяет эпидемиологическая ситуация.

«Более 90% школ с этой недели, после нерабочих дней, после осенних каникул вышли в очный формат», — рассказал министр.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России много районов, где нет связи, а операторам невыгодно строить там вышки.

«На сегодняшний день по закону операторы не обеспечивают стопроцентное покрытие территории России. Причина простая: огромные территории с низкой плотностью населения, отсутствуют инфраструктурные объекты, нет света, нет возможности проложить оптико-волокно, чтобы подключить объекты к связи. Из-за этого примерно 4% населения России не имеет сотовой связи. В тундре ее нет совсем. Людей обеспечивают рациями, спутниковыми телефонами. Живущие там получают на один поселок условно один спутниковый телефон или рацию. При этом у нас есть деревни, которые находятся на Урале, на Алтае, в Центральной части России, где живет небольшое число людей, но связи фактически нет. Причина именно в удаленности. Это либо труднодоступные районы, где проложить связь крайне тяжело, либо это экономически невыгодно», - объяснил он.

