СМИ: Снижение цен на недвижимость может нанести ущерб банковскому сектору
Снижение стоимости недвижимости способно нанести ущерб банковскому сектору, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП) по итогам аудита по льготной ипотеке.
Уточняется, что уменьшение цены залогового имущества по жилищным кредитам вынудит банки досоздать резервы по ипотеке в размере 4,49 триллиона рублей, что составляет 34,2% от размера капитала крупнейших банков рынка жилищного кредитования.
В этом случае государство будет вынуждено оказать поддержку банковскому сектору из федерального бюджета. По данным Счетной палаты, Центробанк сегодня купирует возрастающие риски ипотечного рынка, повышая надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом и ссудам заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал «Радиоточке НСН», что сокращение льготных ипотечных программ, включая IT-ипотеку, приводит к тому, что все меньше людей планируют покупку жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru