Церковный контроль. Зачем глава РПЦ перетасовал священников Московской патриархии?

«С учётом того, что Савва занимал этот пост недолго, с учётом, что Дионисий даже не архиепископ, то есть человек меньшего статуса, это достаточно необычно. Сейчас он, видимо, будет возведён в митрополиты. Они оба — представители нового поколения в церкви. И они оба в данном случае выдвинуты патриархом Кириллом. Более того, владыка Дионисий только в июле был назначен первым патриаршим викарием — это человек, который занимается духовенством города Москвы. Такое ощущение, что это персональное решение патриарха, который опирается на молодых архиереев, который их перетасовывает. И таким образом демонстрирует свой контроль над церковными процессами. Потому что в церкви власть патриарха традиционно была ограничена Синодом. Но сейчас ситуация изменилась. Тот же управляющий делами сейчас — человек обязанный лично патриарху. Так что, это решение патриарха. Такое впечатление, что он не хочет, чтобы в Синоде появлялись новые влиятельные фигуры, поэтому ведёт такие постоянные перемещения», — объяснил Макаркин.

Ранее НСН писала, что Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрит предложение создать институт уполномоченного по правам верующих в России. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН оценил это предложение и рассказал, кому, по его мнению, точно не стоит занимать этот пост, и чьи права в религиозном сообществе нуждаются в защите.

