Только не РПЦ. Протодиакон рассказал, от кого нужно защищать права верующих

«Только не рекомендованный патриархией. Ни в коем случае. Потому что нарушаются сейчас права тех, кого церковь считает своими врагами — сектантов типа “Свидетелей Иеговы” (запрещена в РФ — прим. НСН), адвентистов, пятидесятников, баптистов даже. У православных все преимущества есть. И даже противозаконные, а вот у некоторых других групп и этих прав нет. Но не патриархии заниматься защитой их прав. Она даже ни разу не выступила в их защиту — отъёма храмов, арестов, обысков и так далее», — напомнил Кураев.

Однако собеседник НСН выразил сомнение, что в стране возможно назначение омбудсмена по правам верующих не из рядов РПЦ.

«Если [омбудсмен] будет нормальный законник, объективно ко всем относящийся, сама же патриархия первой начнёт вопить, требовать его отставки», — привёл довод протодиакон.

Добавим, идея о защите прав верующих не нашла поддержки в рядах мусульман. Член Президиума Совета муфтиев России Нафигулла Аширов в интервью «Говорит Москва» заявил, что за её артикуляцией стоит чьё-то желание трудоустроить кого-то из знакомых. Кроме того, он напомнил, что взаимоотношения верующих и атеистов регулируются государственными законами.

