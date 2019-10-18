Только не РПЦ. Протодиакон рассказал, от кого нужно защищать права верующих
Андрей Кураев заявил НСН, что беспристрастный омбудсмен по правам верующих патриархату не нужен.
Русская православная церковь (РПЦ) рассмотрит предложение создать институт уполномоченного по правам верующих в России, пишет АГН Москва. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Напомним, идея о появлении омбудсмена была выдвинута членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимиром Ряховским.
Такой защитник должен быть назначен не из рядов и не по указу РПЦ, заявил в эфире НСН протодиакон Андрей Кураев. По его словам, сегодня в России нарушаются права верующих других религиозных групп, у православных же всё в порядке.
«Только не рекомендованный патриархией. Ни в коем случае. Потому что нарушаются сейчас права тех, кого церковь считает своими врагами — сектантов типа “Свидетелей Иеговы” (запрещена в РФ — прим. НСН), адвентистов, пятидесятников, баптистов даже. У православных все преимущества есть. И даже противозаконные, а вот у некоторых других групп и этих прав нет. Но не патриархии заниматься защитой их прав. Она даже ни разу не выступила в их защиту — отъёма храмов, арестов, обысков и так далее», — напомнил Кураев.
Однако собеседник НСН выразил сомнение, что в стране возможно назначение омбудсмена по правам верующих не из рядов РПЦ.
«Если [омбудсмен] будет нормальный законник, объективно ко всем относящийся, сама же патриархия первой начнёт вопить, требовать его отставки», — привёл довод протодиакон.
Добавим, идея о защите прав верующих не нашла поддержки в рядах мусульман. Член Президиума Совета муфтиев России Нафигулла Аширов в интервью «Говорит Москва» заявил, что за её артикуляцией стоит чьё-то желание трудоустроить кого-то из знакомых. Кроме того, он напомнил, что взаимоотношения верующих и атеистов регулируются государственными законами.
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