Церемония Grammy состоится 5 февраля в Лос-Анджелесе

Церемония музыкальной премии Grammy состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния) 5 февраля 2023 года. Об этом сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи, которая присуждает награду.

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Мероприятие пройдет в 65-й раз. Имена номинантов объявят в ноябре текущего года.

Награда будет присвоена в 91 категории.

Ранее обладателями премии Grammy стали дуэт Silk Sonic, певица Оливия Родриго, рок-группа Foo Fighters, Канье Уэста, Jay-Z и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Б. Белявский
ТЕГИ:Калифорния
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