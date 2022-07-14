Церемония Grammy состоится 5 февраля в Лос-Анджелесе
14 июля 202223:53
Церемония музыкальной премии Grammy состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния) 5 февраля 2023 года. Об этом сообщила Национальная академия искусства и техники грамзаписи, которая присуждает награду.
Мероприятие пройдет в 65-й раз. Имена номинантов объявят в ноябре текущего года.
Награда будет присвоена в 91 категории.
Ранее обладателями премии Grammy стали дуэт Silk Sonic, певица Оливия Родриго, рок-группа Foo Fighters, Канье Уэста, Jay-Z и другие.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru