Стали известны лауреаты премии «Грэмми»

Композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic получила премию «Грэмми» как песня года.

Церемония вручения награды прошла в ночь на 4 апреля, впервые с начала пандемии шоу было проведено в полноценном формате. Кроме того, награждение впервые состоялось в Лас-Вегасе, пишет Газета.ру. Ведущим церемонии стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа, отмечает «Свободная пресса».

Видеообращение Зеленского показали на церемонии «Грэмми»

Певица Оливия Родриго стала обладательницей наград в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее сольное исполнение в жанре поп».

Рок-группа Foo Fighters получила «Грэмми» за лучший рок-альбом (пластинка Medicine at Midnight), лучшую рок-песню (Waiting On a War) и лучшее исполнение музыки в жанре рок.

Лучшим рэп-альбомом признали работу Call Me If You Get Lost от Tyler, the Creator. При этом в номинации «Лучшая рэп-песня» выиграла композиция Jail Канье Уэста и Jay-Z.

Кроме того, «Грэмми» вручили Джону Батисту за лучшее музыкальное видео.

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
ТЕГИ:ПремияМузыкаСША
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