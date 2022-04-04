Стали известны лауреаты премии «Грэмми»
Композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic получила премию «Грэмми» как песня года.
Церемония вручения награды прошла в ночь на 4 апреля, впервые с начала пандемии шоу было проведено в полноценном формате. Кроме того, награждение впервые состоялось в Лас-Вегасе, пишет Газета.ру. Ведущим церемонии стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа, отмечает «Свободная пресса».
Певица Оливия Родриго стала обладательницей наград в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее сольное исполнение в жанре поп».
Рок-группа Foo Fighters получила «Грэмми» за лучший рок-альбом (пластинка Medicine at Midnight), лучшую рок-песню (Waiting On a War) и лучшее исполнение музыки в жанре рок.
Лучшим рэп-альбомом признали работу Call Me If You Get Lost от Tyler, the Creator. При этом в номинации «Лучшая рэп-песня» выиграла композиция Jail Канье Уэста и Jay-Z.
Кроме того, «Грэмми» вручили Джону Батисту за лучшее музыкальное видео.
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