Стали известны лауреаты премии «Грэмми»

Певица Оливия Родриго стала обладательницей наград в номинациях «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее сольное исполнение в жанре поп».

Рок-группа Foo Fighters получила «Грэмми» за лучший рок-альбом (пластинка Medicine at Midnight), лучшую рок-песню (Waiting On a War) и лучшее исполнение музыки в жанре рок.

Лучшим рэп-альбомом признали работу Call Me If You Get Lost от Tyler, the Creator. При этом в номинации «Лучшая рэп-песня» выиграла композиция Jail Канье Уэста и Jay-Z.

Кроме того, «Грэмми» вручили Джону Батисту за лучшее музыкальное видео.